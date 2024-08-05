Замедление YouTube, Дудь** и Лебедев, День ВДВ: что гуглили татарстанцы за последние 7 дней

Фото: Реальное время Аналитическая служба «Реального времени» изучила поисковые запросы из Татарстана На минувшей неделе самым популярным поисковым запросом среди татарстанцев стала блогер-байкер МотоТаня, погибшая в ДТП в Турции.
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