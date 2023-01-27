27 января – День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады

Ленинградская блокада продолжалась без малого 900 дней. И 27 января 1943 года состоялось полное освобождение прекрасного города на Неве от вражеской блокады.
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