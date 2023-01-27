Военное обозрение

3 323 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Николай Герасименко
    Гибель темнокожег...
  • tsan tsan
    Очень правильное нововедение,  судя по тому, как проявили себя мужчины-армяне в последней Карабахской войнеПремьер-министр А...
  • С С
    Ну весь мир знает какие оригинальные наглосуки. Везде. В политике в том числе.В британских ВВС:...

27 января – День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады

27 января – День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады

Ленинградская блокада продолжалась без малого 900 дней. И 27 января 1943 года состоялось полное освобождение прекрасного города на Неве от вражеской блокады.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх