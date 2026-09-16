Исследователь из Google DeepMind уволился, заявив, что безопасность ИИ отстает от его возможностей и ему страшно

Бывший исследователь Google DeepMind Билал Чугтай заявил, что развитие искусственного интеллекта идет быстрее, чем работа над способами его контролировать.
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