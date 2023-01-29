Чемпионат Италии. «Милан» оказался сильнее «Тренто», «Виртус» одолел «Верону»

В воскресенье, 29 января, в рамках регулярного чемпионата итальянской Серии А прошли шесть матчей. «Милан» дома оказался сильнее «Тренто», «Виртус» одолел «Верону».
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