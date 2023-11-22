Идет на понижение: каких отметок может достигнуть курс рубля Ирэн ОрлонскаяВ нынешний вторник, 21 ноября 2023 года, на начало недели, курс российского рубля перешагнул важную отметку и опустился ниже 88 рублей.
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