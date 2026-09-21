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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Флорида» подписала контракт новичка с Салминеном. Форвард отыграл 4 сезона в NCAA и стал свободным агентом, «Нью-Джерси» потерял права на него

« Флорида » объявила о подписании контракта новичка с форвардом Саму Салминеном, отыгравшим 4 сезона в NCAA.

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