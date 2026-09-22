Страна и люди
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Страна и люди

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ВСУ ночью не смогли сбить ни одной российской баллистической ракеты

ВСУ ночью не смогли сбить ни одной российской баллистической ракеты

Минувшей ночью украинская ПВО не смогла перехватить российские ракеты в ходе массированного удара. Об этом сообщили Военно-воздушные силы Украины в своем Telegram-канале.

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