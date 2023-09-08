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Россия нашла «золотую жилу» в атомной энергетике

Россия нашла «золотую жилу» в атомной энергетике

Почему мы затеяли разговор о целесообразности строительства большого числа малых атомных станций вместо ограниченного числа крупных? Выскажу своё мнение, во-первых, таким образом у нас появится возможность значительно сократить потери электроэнергии при транспортировке.

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Комментарии
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Владимир Петров
Нет, вы. Классический советский &quot;одобрямс&quot;. &quot;Саяно-Шушенская одна без террористов...&quot; - но и без радиоактивного заражения региона. У нас в Латвии была мода на малые ГЭС на речушках и ручьях. &quot;Национально думающие&quot; провозгласили их альтеративой русским дорогим энергогигантам и базой независимой энергетики. Дескать, заживём своим хуторком со своей иллюминацией. Неэффективность МГЭС и необходимость субсидировать их из кармана налогоплательщиков заставила дураков заткнуться. Здесь я вижу сырой прожект - Нью-Васюки... И аплодирующих болванов.
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11 час.
Александр Пятнистый
ну да, ты-же самый мудной и не скрываешь этого
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11 час.
Владимир Петров
Это ты тупой, Санёк.
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10 час.

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