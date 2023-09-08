Россия нашла «золотую жилу» в атомной энергетике

Владимир Петров

Нет, вы. Классический советский "одобрямс". "Саяно-Шушенская одна без террористов..." - но и без радиоактивного заражения региона. У нас в Латвии была мода на малые ГЭС на речушках и ручьях. "Национально думающие" провозгласили их альтеративой русским дорогим энергогигантам и базой независимой энергетики. Дескать, заживём своим хуторком со своей иллюминацией. Неэффективность МГЭС и необходимость субсидировать их из кармана налогоплательщиков заставила дураков заткнуться. Здесь я вижу сырой прожект - Нью-Васюки... И аплодирующих болванов.