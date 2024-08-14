🔴 Из-за аварии пгт Ленино остался без газа Как уточняют в «Крымгазсети», ведутся аварийно-восстановительные работы.
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🔴 Из-за аварии пгт Ленино остался без газа Как уточняют в «Крымгазсети», ведутся аварийно-восстановительные работы.