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Культурология.рф

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Шоу-бизнес: Муж бросил её с особенным сыном и женился ее на подруге, а она простила: Как живёт Лянка Грыу в свои 38

Шоу-бизнес: Муж бросил её с особенным сыном и женился ее на подруге, а она простила: Как живёт Лянка Грыу в свои 38

Кажется, с первых дней жизни судьба не раз испытывала Лянку Грыу на прочность, и когда отец исчез из её жизни, и когда он появился, чтобы обвинить в равнодушии повзрослевшую дочь, ставшую известной актрисой.

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