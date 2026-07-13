Шоу-бизнес: Муж бросил её с особенным сыном и женился ее на подруге, а она простила: Как живёт Лянка Грыу в свои 38

Кажется, с первых дней жизни судьба не раз испытывала Лянку Грыу на прочность, и когда отец исчез из её жизни, и когда он появился, чтобы обвинить в равнодушии повзрослевшую дочь, ставшую известной актрисой.
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