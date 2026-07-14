URA.RU: школьники могут не попасть в 10-й класс при непрохождении индивидуального отбора для профильных классов

В России девятиклассники все чаще сталкиваются с проблемами при переходе в старшие классы. Из-за введения индивидуальных отборов и конкурсных процедур, которые школы используют для формирования профильных классов, количество мест в десятых классах часто не соответствует числу желающих, сообщил URA.
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