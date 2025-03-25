Прощание с Ларисой Голубкиной началось в храме святителя Николая

В храме святителя Николая на Трех Горах началась церемония прощания с актрисой Ларисой Голубкиной. Как сообщил корреспондент ТАСС, свои венки на прощение прислали Центральный академический театр Российской армии, Союз кинематографистов РФ, а также телеведущий Андрей Малахов.