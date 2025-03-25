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Мода и Шоу-бизнес

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Свежие комментарии

  • Добрый Кот
    Ну всё, теперь им ордена мужества присвоят. А за что?Я знаю многих людей, которые участвовали в штурмах, были под пул...Отвага и професси...
  • Olga
    Кому интересная эта неприятная тётка? Зачем о ней писать? Никому она не нужна.Лазарева снялась ...
  • Надежда Петракова (не хочу)
    Фу(((нашли о ком писать🤮.... Есть никто и, звать её никак.... Психическая(Лазарева снялась ...

Прощание с Ларисой Голубкиной началось в храме святителя Николая

Прощание с Ларисой Голубкиной началось в храме святителя Николая

В храме святителя Николая на Трех Горах началась церемония прощания с актрисой Ларисой Голубкиной. Как сообщил корреспондент ТАСС, свои венки на прощение прислали Центральный академический театр Российской армии, Союз кинематографистов РФ, а также телеведущий Андрей Малахов.

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