Прощание с Ларисой Голубкиной началось в храме святителя Николая

В храме святителя Николая на Трех Горах началась церемония прощания с актрисой Ларисой Голубкиной. Как сообщил корреспондент ТАСС, свои венки на прощение прислали Центральный академический театр Российской армии, Союз кинематографистов РФ, а также телеведущий Андрей Малахов.
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