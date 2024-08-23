Градостроительный комплекс столицы провел в «Зарядье» экскурсию для студентов столичных вузов

Экскурсию для молодых специалистов и студентов профильных вузов провел Комплекс градостроительной политики и строительства столицы по мультимедийной экспозиции «Город будущего» в «Зарядье» в рамках форума-фестиваля «Территория будущего.
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