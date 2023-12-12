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Минтруд выступил против приема на работу россиян, уехавших за границу

Минтруд выступил против приема на работу россиян, уехавших за границу

Как сообщают «Известия» со ссылкой на письмо начальника отдела трудовой миграции департамента занятости населения и трудовой миграции Минтруда Дмитрия Мыльникова, в ведомстве выступили против приема на работу релокантов — россиян, уехавших за границу.

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