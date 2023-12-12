Минтруд выступил против приема на работу россиян, уехавших за границу

Как сообщают «Известия» со ссылкой на письмо начальника отдела трудовой миграции департамента занятости населения и трудовой миграции Минтруда Дмитрия Мыльникова, в ведомстве выступили против приема на работу релокантов — россиян, уехавших за границу.