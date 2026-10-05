ГУР МО Украины: РФ больше не нужны китайские двигатели для дронов, у неё есть свои

Россия начала замещать китайские турбореактивные двигатели в последних модификациях дронов «Герань» собственными двигателями, произведёнными в Татарстане.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Так, как раньше, ...
- Британия разрешил...
- Как Россия может ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым