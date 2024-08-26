Россия и Китай увеличивают экономическое сотрудничество

Россия и Китай по итогам переговоров между главой правительства РФ Михаилом Мишустиным и премьером Госсовета Китая Ли Цяном в Москве 21 августа подписали совместное коммюнике, план российско-китайского сотрудничества и 15 других документов.
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