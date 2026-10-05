«ПОЗиС» представляет на «Биопроме» инновационный низкотемпературный морозильник

Фото: «ПОЗиС» Компания «ПОЗиС» Госкорпорации Ростех демонстрирует на III Международном форуме «Биопром: промышленность и технологии для человека» современную разработку в области медицинского холодильного оборудования — низкотемпературный медицинский морозильник-ларь МНТ-30.
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