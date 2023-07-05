Детские роли знаменитых актеров

Маленький Кристиан Бэйл снимался в советском фильме, а Дрю Бэрримор — у своего крестного Стивена Спилберга, в то время как юная Кирстен Данст целовала самого Брэда Питта! Представляем вам список самых интересных детских ролей современных звезд кино.