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Детские роли знаменитых актеров

Детские роли знаменитых актеров

Маленький Кристиан Бэйл снимался в советском фильме, а Дрю Бэрримор — у своего крестного Стивена Спилберга, в то время как юная Кирстен Данст целовала самого Брэда Питта! Представляем вам список самых интересных детских ролей современных звезд кино.

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