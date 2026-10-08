Путин встретился с Пезешкианом в Туркменистане

РИА Новости/Гавриил Григоров Вечером 8 октября Владимир Путин прилетел в Туркменистан, где примет участие в юбилейном саммите СНГ, но уже начал серию двусторонних переговоров.
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