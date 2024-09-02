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Мигрант с ножом напугал женщину после отказа уступить дорогу

Мигрант с ножом напугал женщину после отказа уступить дорогу

Avia.pro - СМИ В Сочи, на солнечных улицах, где каждый уголок обещает туристам незабываемые впечатления и теплое гостеприимство, разыгралась сцена, которая по драматизму могла бы соперничать с лучшими голливудскими триллерами.

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