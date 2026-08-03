Подарок жены спас жизнь российскому солдату

Санитарный инструктор с позывным Фара, служащий в 11-ом армейском корпусе группировки войск Север, в беседе с РИА Новости рассказал, что благодаря подаренному женой рюкзаку он смог выжить после прямого попадания украинского FPV-дрона.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии