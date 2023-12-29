Секрет фирмы: как почистить килограмм семечек всего за несколько минут

Наверняка каждый видел в магазинах пакеты с семечками, лишенными шелухи. Приходилось когда-нибудь задумываться над тем, как их чистят? Определенно точно, делает это не 10 тысяч «пленных» китайцев, которые сидят и лузгают семена, проходящие по конвейеру.