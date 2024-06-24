В мэрии Барнаула заседание началось с минуты молчания из-за событий в Севастополе

Мероприятие провел первый замглавы мэрии Андрей Федоров В администрации Барнаула утром 24 июня прошло расширенное аппаратное совещание, которое началось с минуты молчания в память о жертвах удара ВСУ по Севастополю, сообщает мэрия.
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