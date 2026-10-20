Московский «Спартак» должен выплатить турецкому «Бешикташу» крупную бонусную сумму за переход португальского полузащитника Жедсона Фернандеша - активировалась специальная опция соглашения между клубами, согласно которой «красно-белые» обязаны перевести стамбульцам дополнительные 5,2 млн.
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