Отмена повторного тестирование на ковид: экономия или здравый смысл?  

В карельском профсоюзе рассказали, как медицинским работникам отстоять право на выплаты Текст и фото: Антонина Кябелева Отмена повторного тестирования для заболевших короновирусной инфекцией у многих врачей вызвала плохо скрываемое недоумение.
В карельском профсоюзе рассказали, как медицинским работникам отстоять право на выплаты Текст и фото: Антонина Кябелева Отмена повторного тестирования для заболевших короновирусной инфекцией у многих врачей вызвала плохо скрываемое недоумение.
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