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В Германии идёт подготовка украинских артиллерийских расчётов обращению с гаубицами PzH 2000

В Германии идёт подготовка украинских артиллерийских расчётов обращению с гаубицами PzH 2000

Солдаты ВСУ прибыли в Германию для обучения обращению с гаубицами PzH 2000, сообщает Телеграм-канал. Германия и Нидерланды планируют передать Украине двенадцать таких самоходных гаубиц.

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