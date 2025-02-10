В Евпатории полицейские оперативно вернули владелице магазина одежды похищенный товар

В Евпатории полицейские оперативно вернули владелице магазина одежды похищенный товарВ полицию г. Евпатории обратился представитель магазина одежды, сообщив, что две неизвестные девушки из торгового зала тайно похитили товар на общую сумму около 4 тысяч рублей.