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Ударить «Томагавками» с наземной платформы: Украина и Филиппины добиваются от США передачи в их пользование ракетной системы Typhon

Ударить «Томагавками» с наземной платформы: Украина и Филиппины добиваются от США передачи в их пользование ракетной системы Typhon

СССР и США, руководствуясь Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности 1987 года, уничтожили все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней (1000-5500 км) и меньшей (500-1000 км) дальности.

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