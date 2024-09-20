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Безалкогольное пиво приводит к сахарному диабету, доказали учёные. Две-три банки в день вызывают резкий скачок инсулина и вредят поджелудочной железе,...

Безалкогольное пиво приводит к сахарному диабету, доказали учёные. Две-три банки в день вызывают резкий скачок инсулина и вредят поджелудочной железе, причём негативный эффект сохраняется, даже если употреблять такое пиво через день.

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