Маски и перчатки в океане: грозит ли миру экологическая катастрофа?

По данным СМИ, в мировой океан уже попало 26 тысяч тонн коронавирусного мусора. Чем это грозит, что делать и можно ли защитить планету от ковид-отходов, телеканалу «МИР 24» рассказал эксперт проекта «Ноль отходов» Greenpeace России Дмитрий Нестеров.