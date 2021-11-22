МИР 24

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Маски и перчатки в океане: грозит ли миру экологическая катастрофа?

По данным СМИ, в мировой океан уже попало 26 тысяч тонн коронавирусного мусора. Чем это грозит, что делать и можно ли защитить планету от ковид-отходов, телеканалу «МИР 24» рассказал эксперт проекта «Ноль отходов» Greenpeace России Дмитрий Нестеров.

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