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«В Хезболле всё делается просто». И быстро

«В Хезболле всё делается просто». И быстро

Партия "Хезболла" оперативно провела собственное расследование, установила коррупционеров (а коррупция часто идёт рука об руку с предательством) и казнила алчных негодяев, чьи действия нанесли страшный ущерб ливанскому народу.

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