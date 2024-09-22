«В Хезболле всё делается просто». И быстро

Партия "Хезболла" оперативно провела собственное расследование, установила коррупционеров (а коррупция часто идёт рука об руку с предательством) и казнила алчных негодяев, чьи действия нанесли страшный ущерб ливанскому народу.
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