Вице-губернаторы отправятся в тур поддержки бизнес-сообщества ХМАО

Первый заместитель губернатора ХМАО Алексей Забозлаев и вице-губернатор по экономразвитию Сергей Афанасьев с представителями региональных центров поддержки бизнеса начали серию поездок по муниципалитетам округа.
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