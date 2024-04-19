Братск приглашает художников на фестиваль муралов «Арт-Сибирь»

В Братске стартовал прием заявок на первый в городе крупномасштабный фестиваль муралов «Арт-Сибирь». Инициатором мероприятия выступила известная местная арт-группа «Ярко!», сообщает “Братская студия телевидения”.
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