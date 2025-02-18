Мурадов рассказал, как клубы «Друзей Крыма» по всему миру прорывают информационную блокаду

Фото: Наталья СомоваВо многих странах мира (в том числе в Европе и в Соединённых Штатах) создали широкую сеть для общественного сотрудничества, действуют зарубежные клубы «Друзей Крыма», создана Международная ассоциация друзей Крыма.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии