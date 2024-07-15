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Мировое обозрение

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  • Павел Лелин
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Первые F-16 прибывают на Украину, но это не wunderwaffe и не стоит «ожидать многого»

Первые F-16 прибывают на Украину, но это не wunderwaffe и не стоит «ожидать многого»

Закончился один из самых долгих в истории войны на Украине периодов ожидания, когда на саммите НАТО было объявлено что первые истребители F-16 поступят на вооружение уже летом, а это значит, что для наладки и ввода их в строй осталось менее 6 недель.

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