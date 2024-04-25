Neva.Today
ГлавнаяГородские новостиХроника происшествийЛента новостей
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Neva.Today

8 860 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Леонид Никулин
    лучше бы им мозги вправили ..чо толку учить если мозгов нетСамокатчиков Пете...
  • Александр Лагуткин
    Ничего себе гастарбайтер, с которого можно требовать 800 тысяч.  Скорее всего бригадир одной из азиатских бригад, кот...В Петербурге злод...
  • Сергей
    Все счет пиндосов национализировать!!! Сосут они бидон!!!!!В Петербурге суд ...

Прикарманенный бумажник иностранца обернулся для петербуржца уголовкой

Прикарманенный бумажник иностранца обернулся для петербуржца уголовкой

В центре Северной столицы турист выронил на асфальт бумажник, в котором лежали деньги и документы. Местный житель, нашедший потерянную вещь, решил ее присвоить себе, что в итоге обернулось для него уголовным делом.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх