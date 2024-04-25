Прикарманенный бумажник иностранца обернулся для петербуржца уголовкой

В центре Северной столицы турист выронил на асфальт бумажник, в котором лежали деньги и документы. Местный житель, нашедший потерянную вещь, решил ее присвоить себе, что в итоге обернулось для него уголовным делом.
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