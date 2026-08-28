Мишустин посетит Белоруссию 1 октября для участия в ключевых встречах

Премьер-министр России Михаил Мишустин посетит Белоруссию 1 октября для участия в заседаниях Совета министров Союзного государства и Евразийского межправительственного совета, а также в выставке "Иннопром.
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