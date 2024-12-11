В ХМАО вполовину выросло число нелегальных мигрантов в 2024 году

В ХМАО за 10 месяцев 2024 года выросло число выявленных нелегальных мигрантов. Об этом стало известно на заседании Межведомственной комиссии региона по противодействию экстремизму, пишет мэрия Мегиона на своей странице в соцсети «Вконтакте».