В ХМАО вполовину выросло число нелегальных мигрантов в 2024 году

В ХМАО за 10 месяцев 2024 года выросло число выявленных нелегальных мигрантов. Об этом стало известно на заседании Межведомственной комиссии региона по противодействию экстремизму, пишет мэрия Мегиона на своей странице в соцсети «Вконтакте».
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