Две тактические группы кораблей ТОФ отрабатывают плановые задачи боевой подготовки в Японском море

Две тактические группы кораблей ТОФ отрабатывают плановые задачи боевой подготовки в Японском море

В рамках практических действий выполнена совместная артиллерийская стрельба по имитированным воздушным целям.

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