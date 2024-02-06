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Юрист Хаминский: самозанятые мастера не несут ответственности за нанесение вреда

Юрист Хаминский: самозанятые мастера не несут ответственности за нанесение вреда

Пользоваться услугами самозанятых работников индустрии красоты – мастеров маникюра, косметологии, парикмахеров – может быть опасно, предупредил руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

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