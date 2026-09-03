Кардиолог Кондрахин объяснил разницу между сердечной и психосоматической болью

Врач Андрей Кондрахин рассказал RT, какие признаки отличают сердечную боль от психосоматической. Он объяснил, что при сердечной боли изменения видны на ЭКГ, а при психосоматической симптомы исчезают при отдыхе.
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