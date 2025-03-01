TikTok обновил дизайн и расширил функционал веб-версии

Tiktok выпустила обновление своей веб-версии. Разработчики добавили новый модульный дизайн, вкладку «Исследовать», полноэкранные прямые трансляции и эксклюзивный «плавающий» плеер, а также усовершенствовали ленту «Для вас».
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