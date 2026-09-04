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Царьград

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Исак оформил дубль, "Ливерпуль" победил "Ипсвич" 2:0

Исак оформил дубль, "Ливерпуль" победил "Ипсвич" 2:0

В матче третьего тура Чемпионата Англии "Ливерпуль", благодаря дублю Александера Исака, обыграл "Ипсвич Таун" со счетом 2:0.

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