Исак оформил дубль, "Ливерпуль" победил "Ипсвич" 2:0

В матче третьего тура Чемпионата Англии "Ливерпуль", благодаря дублю Александера Исака, обыграл "Ипсвич Таун" со счетом 2:0.
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