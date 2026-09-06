‼️Три человека пострадали в результате атаки украинских БПЛА на Севастополь «По предварительной информации, пострадали три человека: один мужчина и две девочки-подростка, у них осколочные ранения», — сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым