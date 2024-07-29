Фейерверк в честь Дня Военно-Морского флота в Санкт-Петербурге

Сегодня вечером в Санкт-Петербурге завершилось празднование Дня Военно-морского флота. После торжественного концерта на Дворцовой площади со стен Петропавловской крепости прозвучали 30 залпов из 12 орудий Д-44.
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