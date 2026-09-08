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Хорошие игры, которые вы могли пропустить в августе

Хорошие игры, которые вы могли пропустить в августе

В этом материале вас ждут платформер про вооружённого голубя; рогалик про боевых кроликов; инди-вариации Morrowind и Delta Force; новый шутер от 3D Realms; китайская Resident Evil в 2,5D и даже симулятор пьяных маляров.

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