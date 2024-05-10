Боррель заявил, что Китай не заинтересован во влиянии на РФ в контексте Украины

Китай не влияет на Россию в контексте конфликта на Украине, потому что не заинтересован в этом. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью испанской радиостанции RNE, передает ТАСС.
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