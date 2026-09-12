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Царьград

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Прокуратура: 13 человек погибли в аварии с автобусом "Малавто"

Прокуратура: 13 человек погибли в аварии с автобусом "Малавто"

Авария на трассе М-8 в Архангельской области унесла жизни 13 человек. Микроавтобус компании "Малавто" столкнулся с лесовозом и легковым авто.

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