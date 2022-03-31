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В тюменском депздраве объяснили причину очередей в поликлиниках

В тюменском депздраве объяснили причину очередей в поликлиниках

Более того, на данный момент наблюдается потребность в новых сотрудниках регистратур. «Работа процедурного кабинета и выдача талонов начинаются в 08:00, однако зачастую пациенты предпочитают приходить в 07:30, в результате чего и образуется очередь.

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