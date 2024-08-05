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Нарколог Масякин рассказал о шести критериях зависимости от алкоголя

Нарколог Масякин рассказал о шести критериях зависимости от алкоголя

Синдром алкогольной зависимости определяется шестью основными критериями. Чтобы установить диагноз, необходимо, чтобы у человека наблюдались как минимум три из этих критериев в течение месяца или более, сообщил в интервью РИА Новости главный внештатный психиатр-нарколог департамента здравоохранения Москвы Антон Масякин.

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